„Mám na zahradě dvě ptačí budky a špaček je pro mě takový posel jara,“ řekl.

V únoru se většinou vrací špačci, skřivani a čejky.

Na zimu špačci odlétají převážně do jižní Evropy, a to od září do října. Ptáci při své cestě na jih a zpátky překonávají tisíce kilometrů. Po skončení zimy se vracejí zpátky, hlavním důvodem jsou ideální podmínky pro hnízdění a vyvedení mláďat.

