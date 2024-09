Na šest let do vězení půjde třicetiletý Michal Bubla, který odpálil v Horšovském Týně jako pomstu nástražný výbušný systém | Video: Pavel Bouda

Za těžké ublížení na zdraví a závažný zločinu obecného ohrožení stanul třicetiletý Michal Bubla před Krajským soudem v Plzni. Obžalovaný navíc výbuchem poškodil bytový dům s odhadovanou škodou přes 20 tisíc korun a poničil zaparkované auto. Za to vše pro něj státní zástupce v případě uznání vinny žádal úhrnný nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání čtyř až pěti let. Vrchní soud v Praze však doporučil změnu kvalifikace na trestný čin zločinu vraždy.

K uvedenému činu došlo v únoru letošního roku u panelového domu v Horšovském Týně. Obžalovaný se nedokázal vyrovnat s rozchodem se svou přítelkyní, která si našla nového partnera a rozhodl se mu pomstít. Pak že by se k němu mohla přítelkyně vrátit. Z dostupných internetových zdrojů si zjistil postup výroby nástražného výbušného systému, zakoupil si potřebné vybavení a sestrojil trubkovou bombu na dálkové ovládání. V noci z 19. na 20. února ji umístil před vchod obytného domu, kde poškozený bydlí. Ten nic netušíc se k náloži umístěné v papírové krabici sklonil a obžalovaný Bubla výbušný systém na dálku odpálil. Jen shodou okolností nedošlo k těžšímu zranění poškozeného.

„Vůbec nechápu, jak jsem takovou věc mohl udělat. Ale asi jsem měl nějaké zatmění, jako by mě hořelo v hlavě a chtěl jsem se především pomstít. V první chvíli se mně mihlo hlavou, že bych ho nejradši zabil, ale tu myšlenku jsem hned opustil, protože nejsem žádný vrah. Tak jsem přemýšlel, jak mu co nejvíc ublížit, aby co nejvíc trpěl. Takové myšlenky jsem v hlavě měl,“ přečetl před soudem obžalovaný Bubla.

Soud v čele s předsedou senátu Janem Hostašem nakonec po zvážení okolností a přečtení všech výpovědí přistoupil ke změně kvalifikace trestného činu na trestný čin zločinu vraždy, za který by obžalovanému hrozila sazba 12 – 20 let vězení. Přihlédl však polehčujícím okolnostem a rozhodl o trestu šesti let odnětí svobody ve věznici s ostrahou.

„Je zřejmé, že obžalovaný jednal po předchozím uvážení a vybudoval nástražný výbušný systém. Použil jej však v nočních hodinách a v prostoru, kde nebyli v dosahu další lidé. Jako polehčující okolnost považujeme i jeho úplné a kvalifikované doznání, čin podrobně popsal, projevil upřímnou lítost a nahradil vzniklé škody. Proto jsme rozhodli o trestu v polovině dolní hranice zákonné trestní sazby,“ řekl v odůvodnění rozsudku předseda senátu Hostaš.

Obžalovaný se na místě vzdal práva na odvolání, avšak státní zástupce si ponechal lhůtu na rozmyšlenou. Rozsudek je tak zatím nepravomocný.