V plném proudu jsou přípravy na letošní domažlické Oslavy svobody, které připomenou 79. výročí osvobození města. Výstavu můžete navštívit už nyní, kemp se otevře ve čtvrtek. Hlavní program je naplánován na neděli 5. května.

Oslavy svobody v Domažlicích. | Foto: se svolením města Domažlice

V Muzeu Chodska je možné navštívit výstavu nazvanou Průběh válečných let na Domažlicku 1938–1945, kterou připravili Václav Dlesk, Radek Toman a Jan Suk ve spolupráci s Československou obcí legionářskou, Muzeem Chodska v Domažlicích a KVH Hraničářským praporem 6 Sibiřských úderníků.

Od 2. do 4. května můžete zavítat do zahrady pod Chodským hradem, a to od 8 do 17 hodin, kdy bude otevřen vojenský tábor. Klub vojenské historie Hraničářský prapor 6 „Sibiřských úderníků“, z. s. tam ukáže dobový tábor čs. armády z 30. let, součástí bude prezentace odbojové skupiny NIVA-GAMA a americké armády z let druhé světové války. Každý den od 11 a 15 hodin budou připravené hrané scénky z dob první republiky, protektorátu a konce války na Domažlicku.

Obec legionářská přichystá ukázku výzbroje, výstroje a dobové techniky americké armády z roku 1945.

Hlavní program oslav je nachystán na 5. května, který odstartuje v 15 hodin vystoupení ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice na náměstí Míru, vystoupí dechový orchestr Liduška a folklorní soubory. O půl hodiny později, v 15.30 hodin přijede Convoy of Liberty na horní náměstí. V 16 hodin budou položeny kytice u pomníku osvobození americkou armádou v Chodské ulici a průvod od pomníku poté dojde na náměstí Míru, kde budou položeny kytice u pamětní desky Matta Konopa. V 16.30 hodin se uskuteční položení květin a věnců u pamětní desky na radnici.

Následuje od 18 hodin program v kině, kde bude k vidění divadelní představení jednoho herce Patrick Dewane: The Accidental Hero: Náhodný hrdina. Vše završí od 20 hodin koncert Big Bandu Konzervatoře Plzeň na náměstí, což bude spojené s promítáním dobových fotografií z osvobození na věž kostela.