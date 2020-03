To je neustálý boj pro Holýšov, Horšovský Týn, Všeruby, ale i Domažlice s Babylonem. Na všech těchto místech by situaci vyřešil obchvat. V Holýšově tomu jdou naproti, ovšem nejblíže k realizaci je zatím obec Babylon.

Právě v těchto místech obyvatelé na obchvat čekají prakticky již od otevření hranic. „Obchvat chceme, ačkoli se najdou tací, kteří tvrdí, že je pro Babylon zbytečný. Kamionová doprava ale vede skrz obec a nejhorší je to samozřejmě v létě. Jsme turisticky navštěvovaná lokalita a přejít pak hlavní silnici u místního obchodu je velký problém,“ popsal starosta Babylonu Pavel Bambásek.

Babylonem totiž denně projede zhruba 6 tisíc vozidel a rizikové není jen přecházení u obchodu v obci, ale i přechod ze stezky pro pěší a cyklisty, která vede souběžně s hlavní silnicí číslo 26.

Kroky k realizaci obchvatu se podnikaly už v roce 2016, kdy se k získanému územnímu rozhodnutí pro stavbu podařilo vyřešit i jeho ekonomickou efektivitu. Tehdy z úst Zdeňka Kuťáka, který je pověřen řízením plzeňské správy Ředitelství silnic a dálnic zaznělo: „Máme už právoplatné územní rozhodnutí a nyní budeme zadávat dokumentaci pro stavební povolení. Osobně bych si začátek realizace dovedl představit přibližně v roce 2019.“

Ovšem kalendář ukazuje rok 2020 a z obchvatu je zatím známá jeho podoba a vizualizace, kterou zveřejnilo Ředistelství silnice a dálnic. Obchvat začne za autobusovou zastávkou Domažlice - Havlovice, Valcha a končit bude napojením na původní vedení trasy silnice 26 a napojením na obchvat České Kubice. Součástí obchvatu bude i několik mostů. První most vyřeší křižování původního hlavního tahu s železniční trasou číslo 184 vedoucí z Domažlic do Plané u Mariánských Lázní. Druhý most obchvatu povede přes místní biokoridor, konkrétně výpusť z Černého rybníka a říčku Bystřici. A právě za tímto mostem, který bude mít 6 polí o celkové délce 136 metrů, se bude nacházet křižovatka připojující obec Babylon. Další most překlene stezku pro turisty a cyklisty a poslední povede nad bezejmenným potokem a přeložkou lesní cesty.

Vizualizace počítá i se samostatnými odbočovacími pruhy, tříproudovým uspořádáním, úpravou místní komunikace z Babylonu na Chodov tak, aby vyhovovala předpokládanému dopravnímu zatížení, dále je v plánu vybudování další cyklostezky o šířce 3,5 metru a mimoúrovňová křižovatka.

Celá trasa obchvatu bude měřit 5,560 kilometrů a povede zalesněným územím. Sice se nemusí kvůli stavbě demolovat žádný objekt, ale město Domažlice přijde o 20 hektarů lesa. Kácet se ale bude postupně. První třetina lesního porostu se začne kácet v druhé polovině letošního roku, což potvrdil i místostarosta města Domažlice Stanislav Antoš. „S postupným kácením kvůli obchvatu se začne až v dalším pololetí. To, co je teď k vidění kolem silnice nemá s obchvatem nic společného. Objem vykácených stromů navíc nebude tak velký v porovnání s objemem vytěženého dřeva související s kůrovcovou kalamitou,“ vysvětlil Antoš s tím, že postupné kácení má své důvody. Vegetace totiž bude mít čas přizpůsobit se nově vzniklé situaci a obnažený porost si tak vytvoří přirozenou bariéru, například proti poryvům větru. Další třetina stromů se bude kácet v příštím roce a v roce 2022 by pak přišla na paškál poslední třetina porostu. Kdy se však reálně začne se stavebními pracemi není ještě přesně stanovené.