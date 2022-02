Šumavský Špičák stále nabízí lyžování na všech svých sjezdovkách včetně snowparku. Leží na nich minimálně 50 cm sněhu. Prudký vítr, který se od čtvrteční noci prohání ČR, provoz tamní lanovky přímo neohrožuje, protože špičácký svah, na němž se lyžuje, je díky své poloze proti většině silných větrů chráněn. Nicméně občas může kvůli poruchám elektrického vedení, na nějž energetikům popadají stromy, docházet k výpadkům elektřiny. V areálu proto návštěvníky v těchto větrných dnech prosí o pochopení. A kvůli lesům, které všechny zdejší sjezdovky lemují, žádají také lyžaře o větší opatrnost. „Lanovku dnes i případně v dalších větrných dnech spustíme a pokud nebude pršet, lidé si přijdou zalyžovat. I tento týden byla za dobrého počasí návštěvnost velmi pěkná, například v pondělí se opět blížila dvěma tisícům. Na víkend už by se mělo podle předpovědi ochladit a připadnout by měl i čerstvý sníh,“ řekl ve čtvrtek ředitel Ski&Bike Špičák Vladimír Kasík.

Světový pohár

Po pěti letech se do Ski&Bike Špičák vrací série světového poháru horských záchranářů PARASKI WORLD CUP 2022. Závod je kombinací obřího slalomu a seskoku padákem na přesnost. Tradici má už v roce 1950 a simuluje trénink horských záchranářů, čili poskytnutí první pomoci a záchranu raněných osob ve špatně přístupném horském terénu. Modeluje seskok záchranářů do bezprostřední blízkosti raněného, poskytnutí první pomoci a následný transport raněného na lyžích do lépe přístupného terénu pro poskytnutí další pomoci.

Obří slalom PARASKI WORLD CUP 2022 se jede v pátek 18.února dopoledne na sjezdovce číslo 3 Slalomové. Seskoky padákem pak aktéři absolvují v dalším železnorudském středisku Samoty. Při seskoku závodníci míří z výšky 1000 metrů na terčík o velikosti dva centimetry. Kromě účastníků z ČR a tradičních alpských zemí (Rakousko, Švýcarska, Německo, Slovinsko, Francie, Itálie) budou na startu i Rusové nebo Nizozemci.

Kromě zmiňovaných areálů jsou v provozu také další na Železnorudsku, a to Nad nádražím, Belveder, Weissova louka, Alpalouka, Debrník a Goldhof. Kvůli větrnému počasí může být zastaven provoz lanovky na Pancíř.

Zalyžovat si můžete také v Kašperských Horách.

Bílé stopy pro běžkaře jsou na Šumavě rovněž připravené, a to na Železnorudsku, Modravě a Srní. Ale i zde vzhledem k větru a následnému pádu stromů je potřeba dbát opatrnosti. Na trasách mohou být popadané stromy či větve a v případě stále silného větru hrozí nebezpečí úrazu.