V letošním jedenáctém ročníků soutěže Regionální potravina zvítězila v Plzeňském kraji Meclovská zemědělská a.s. se svým mléčným výrobkem.

Zemědělská společnost v Meclově otevřela minimlékárnu v přilehlé obci Srby teprve před rokem. Stihla už ale získat první vítězné vavříny se svým výrobkem Jogotvaroh. „Jogurt vyrábíme klasickým způsobem, bez aditiv. Druhou surovinu tvaroh vyrábíme stejným postupem, bez pasterizace. Obě suroviny vychladíme, smícháme, našleháme a ochutíme. To je celé kouzlo,“ nastiňuje výrobu vítězného jogotvarohu vedoucí Minimlékárny Srby Lenka Jungová.

„Je to zásluha všech, ale hlavně pana ředitele Hány, který prosadil, aby zde ta minimlékárna pro lidi byla,“ uvádí Jungová. Dříve se v mlékárně vyráběly jen jogurty a postupně sortiment rozšířili. „Teď dodáváme i do škol, můžeme vyvážet také do Evropské unie. Do budoucna chceme ještě vyrábět tvarohy a sýry zvlášť v jedné místnosti, kterou právě z k tomuto účelu rekonstruujeme,“ dodává Lenka Jungová.

Cenu převzal v pátek ráno ředitel společnosti Meclovská zemědělská Jaroslav Hána v komorním duchu od prvního náměstka hejtmanky Plzeňského kraje Josefa Bernarda.

Meclovská zemědělská, a. s. je zemědělskou společností zabývající se klasickou rostlinnou a živočišnou výrobou v okrese Domažlice. Hlavním oborem je chov skotu holštýnského plemene zaměřený na produkci mléka.