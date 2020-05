Hned první den vyrazilo k vyhřátému bazénu na sedmdesát lidí.

„Na pondělí je to celkem normální stav. Zatím ale chodí méně seniorů,“ uvedl pro Deník na úvod ředitel centra Jan Zelenka s tím, že v určité části dne je provoz slabší, nejčastěji do kdyňského vodního centra míří lidé k večeru.

Návštěvníci ale musí mít při sobě roušku. Do areálu vstupují s ní, ve sprše si ji sundají, pak si ji ke vstupu do bazénové haly opět nasadí. Jakmile si ale vyberou své místo a usadí se na lehátku, mohou látkovou ústenku opět odložit.

Jak je to ale kolem bazénu? „Pokud jde návštěvník z lehátka do vody, nemusí si ji brát, samozřejmě ji nenosí ani ve vodě. Kdyby se ale někdo procházel jen po břehu kolem bazénu, tak ji prostě mít musí,“ vysvětlil Zelenka s tím, že hned v úterý přišla první změna, která se vztahovala i na opatření otevřených bazénů.

„Nově nemusí mít roušku instruktor plavání a plavčík,“ doplnil ředitel, která Deníku dále vysvětlil, jak je to s provozem místního wellness.

„Zatím je zavřené. Kvůli teplotám nevyhovuje laconium, infra kabina a pára, které nejsou vytápěné na teploty vyšší 70 stupňů Celsia. Vyhovuje pouze klasická finská sauna. Ovšem při současných opatření lze do sauny vpustit jen tolik lidí, aby na jednoho člověka připadaly čtyři kubické metry. Při těchto opatření by se dovnitř vešli maximálně tři lidé.“

Takový provoz by byl ale neefektivní. Kdyby přišel zájemce o hodinu a půl dlouhý pobyt v sauně, mohlo by se stát, že by musel hodinu čekat, až někdo saunu opustí.

„Dalo by se o tom uvažovat, kdyby se dovnitř při těchto podmínkách vešli alespoň čtyři lidé,“ doplnil Jan Zelenka a na závěr dodal: „Uvidíme, jaká rozvolnění přijdou, dle toho se bude odvíjet samozřejmě i otevření wellness.“