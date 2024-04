Jednou z nejvíce jmenovaných restaurací, kam lidé míří za nejlepším „smažákem“, je restaurace Zubřina v Domažlicích. „Za mě jedině Zubřina, jinde dávají úplně tenké plátky sýra, jedině Zubřina je pořád top a to i cenově,“ uvedla v anketě čtenářka Natálie Mitrášová.

Za smažený sýr s tatarkou tam lidé zaplatí 139 Kč, k tomu si mohou dát vařené brambory za 45 Kč nebo hranolky za 50 Kč. Kromě klasického eidamu si mohou vybrat i smažený hermelín za 139 Kč bez tatarky. Lidé jsou tam s jídlem dlouhodobě spokojení a provozovatel je za to rád. „Těší nás, že jsme u lidí oblíbení. A jestli si myslí, že naše ceny jsou ještě levné, tak je to jen dobře,“ okomentoval hodnocení lidí provozovatel restaurace Václav Kresl.

Další vyhledávanou restaurací, kde se najíte a účet za oběd vám nevyprázdní peněženku, je restaurace Pod Branou v Domažlicích, kde jsou obědy tzv. za lidovku. Za běžnou českou kuchyni tam zaplatíte jednotnou cenu 109 Kč. Co se týče smaženého sýra, tak pokud je v denní akci, tak vyjde s hranolky nebo vařeným bramborem na 130 Kč.

Čtenáři byla doporučována také restaurace U Kulináře v Domažlicích. Tam je smažený sýr nebo hermelín v nabídce za 139 Kč, ale bez přílohy a tatarky, to vás vyjde na dalších 65 až 80 Kč dle volby.

Dále byly doporučované restaurace Čerchovanka v Horšovském Týně, Pod Radnicí v témže městě, kde v denním menu smažený sýr se šunkou, bramborem a tatarkou za lidových 142 Kč.

Ti, kteří by chtěli ochutnat i něco netradičního, můžou zavítat na Klatovsko do Rabí, kde mohou spojit s návštěvou hradu i návštěvu restaurace Vystřelené Vočko. V chvále na ni lidé nešetří. A je to i tím, že právě tam nedělají klasický smažený sýr z eidamu, ale cheddaru či goudy. Tato pochoutka tam s hranolky a salátkem bude vaši peněženku stát 199 Kč za cheddar či 189 Kč za goudu. Majitel restaurace Tomáš Duda se chtěl lišit od klasiky, původně takové jídlo ani nabízet nechtěl. „My, když jsme otevírali hospodu, jsme nechtěli původně vůbec smažit. Ale lidé sem jezdili a chtěli smažák, že když ho nemáme, tak pojedou jinam. Tak jsme k tomu také nakonec přistoupili, ale chtěli jsme se odlišit od klasického smažáku, tak jsme vybrali cheddar a ujalo se to. Děláme k tomu i speciální hranolky a lidé sem na něj jezdí hodně,“ řekl Duda, kterého moc těšilo, že ho čtenáři Deníku doporučovali.