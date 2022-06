Předseda klatovských zahrádkářů Josef Novotný zdůraznil, že nejvíce pomáhá, když mají lidé uklizenou zahradu a posekanou trávu. „Ideální prostředí pro slimáky jsou totiž křoviska, vysoká tráva, odložená prkna, nebo různý nepořádek pohozený stranou, tam se většinou ukrývají. Svědčí jim rovněž vlhko a tma. Základ všeho je mít na zahradě čisto,“ přiblížil Novotný, podle kterého by lidé neměli být líní a každý večer po setmění projít zahradu a slimáky sesbírat.. „Tak to praktikuje můj soused. Každý večer vezme baterku, kýbl, všechny posbírá, posolí a zalije horkou vodu. To je jediná účinná možnost, jak se jich zbavit, navíc chemie zaneřádí půdu. Tento týden jich za večer nasbíral 1026, to je obrovské množství,“ podotknul zahrádkář.

Staré Sedliště opět soutěží o nejlepší vesnici

Plži se na zahrádkách pustí téměř do všeho, do okrasných květin i výpěstků. „Chutnají jim afrikány. Schroupou i okurky či brambory,“ řekl Novotný. Své o tom ví i předseda plzeňského zahrádkářského svazu Jaroslav Salášek, který k jejich hubení používá mimo jiné granule šetrné k přírodě. „Během jednoho týdne mi zničili třicet sazenic kedluben,“ poznamenal Salášek, který také míní, že nejlepší je klasický ruční sběr. „Je potřeba to ale dělat plošně, aby se pak slimáci neplazili i od sousedů. Musíme to vydržet, než je zničí mráz,“ dodal.

"Zahradu máme upravenou, uklizenou, pravidelně sekáme trávu. Sousedé sem ale jezdí jen zřídkakdy, takže v letních měsících migrují plži z jejich zahrady k nám, kde chovám slepičky, ale ty slimáky nesezobnou. Manžel je tak pravidelně chodí sbírat. Nedá se nic dělat, je to příroda," řekla Deníku majitelka zahrady Ivana Kopřivová z Tachova.