Co se týče nejzávažnějšího skutku, řešili vloni v kraji policisté sedm vražd. „Z toho čtyři případy byly dokonané vraždy, tři případy pokusy. Objasněno bylo šest skutků, kdy již pachatelé byli postaveni před soud nebo na něj čekají. Jeden případ z loňského podzimu objasněný nemáme, ale samozřejmě se mu intenzivně věnujeme,“ řekl náměstek krajského policejního ředitele Michal Krejbich. Jde o smrt 48letého muže, který byl nalezen vloni 22. září v Plzni na Borech náhodnými chodci. Podle informací Deníku měl v těle několik bodných ran.

Neobjasněna zatím zůstává i vražda bezdomovce, který byl nalezen minulý týden v řece Berounce. Podle zjištění Deníku byl zohavený, měl mimo jiné uříznutou hlavu a genitálie. Vše nasvědčuje tomu, že jde o Slováka, který několik let pobýval v Plzni, to ale zatím policie odmítla potvrdit. „Oběť je stále neznámé totožnosti,“ řekl na čtvrteční tiskové konferenci ředitel Vild, který týden po nálezu těla přece jen uvolnil první oficiální informace. „Byl založen vyšetřovací tým, který čítá deset lidí. Případu se intenzivně věnujeme,“ uvedl Vild s tím, že lidé nemají důvod k panice. Dále řekl, že případ se stal v komunitě bezdomovců, tělu chyběla hlava a neslo známky mnohočetných bodnořezných poranění. Více nyní sdělit nelze. Náměstek Krejbich pouze doplnil, že policie při objasňování zločinu spolupracuje nejen s policisty z republiky, ale i v zahraničí. Uvítá každou informaci od veřejnosti, která by mohla přispět k dopadení pachatele.

V souvislosti s novoroční vraždou, kterou spáchal Ukrajinec ve Stříbře, a nálezem umláceného Ukrajince v Plzni, z čehož je podezřelý jeho krajan, se opět objevily obavy, že obyvatelé země zmítané válkou, kteří u nás vyhledali azyl, zde často páchají trestnou činnost, zejména přímo v Plzni. Podle Vilda tomu ale tak není. „Statistiky nic takového nepotvrzují. Nárůst počtu cizinců mezi pachateli je minimální, vámi zmíněné případy jsou výjimečné,“ řekl Vild.

Na závěr trocha čísel. Bezmála polovina loňských trestných činů v kraji byla spáchána na území plzeňského městského ředitelství. Celkem v kraji evidovali v roce 2022 policisté 2198 majetkových trestných činů, 695 násilných deliktů, 160 mravnostních a 866 z oblasti hospodářské kriminality. Hodně je poslední dobou trápí tzv. kyberkriminalita. „Je na svém vzestupu od covidových let, kdy byla omezena mobilita lidí. Pachatelé mají vysoké znalosti, co se týká IT technologií, často nepůsobí ani na území republiky, ale v zahraničí,“ popsal Krejbich s tím, že objasňování této trestné činnosti je velmi složité.