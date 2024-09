Incident se odehrál druhý školní den na Základní škole Komenského v Domažlicích na druhém stupni. Žačka, která propadla, se napřed prý chovala normálně, ale pak najednou vzala nůž a vtrhla do své bývalé třídy. Pobodala jednu z dívek na zádech a jednoho chlapce na břiše. Odzbrojit se jí podařilo učitelce a řediteli školy. Naštěstí nešlo o vážná zranění a děti byly po ošetření propuštěny do domácí péče. Nicméně událost otřásla širokým okolím.

Událostí se hned následující den zabývali i v druhé domažlické škole ZŠ a MŠ Msgre B. Staška. „Dnes ráno první hodinu proběhla třídnická hodina, na které byli žáci uklidněni a byli seznámeni s různými linkami bezpečí, na které mohou volat, na koho se ve škole obrátit. Zopakovali jsme jim krizový plán, jak se mají zachovat, jestliže se nějaký agresor objeví - nehrát si na hrdinu, utéct, schovat se, v nouzi se bránit. Přečetli jsme jim školní řád, ve kterém je napsáno, co se nesmí do školy nosit a pokud to u někoho uvidí, mají povinnost to oznámit,“ uvedl ve středu ředitel školy Karel Štípek.

Pomoc nabídla také podle jeho slov pedagogicko-psychologická poradna, pokud by někdo potřeboval, tak pošlou do školy psychologa. „Žáci byli vyzváni, že pokud cítí nějakou křivdu, nebezpečí, aby se obrátili na našeho výchovného poradce,“ poznamenal ředitel a dodal, že škola je zabezpečená, aby do ní nevnikla cizí osoba. Budou ale ještě žádat specialistu, aby seznámil žáky i učitele, jak se chovat v krizové situaci.

Podle ředitele školy v Bělé nad Radbuzou nejde zcela podobným věcem příliš zabránit. „Události, které se včerejší den staly ve škole v Domažlicích, jsou velmi smutné. Obávám se, že kromě správně cílené a funkční prevence nemáme jiný nástroj, jak těmto činům předejít,“ sdělil ředitel Zdeněk Nagy. Podobný názor na situaci mají i další ředitelé škol.