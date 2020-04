Historický průvod ve středověkých kostýmech obvykle volně navazuje na Chodské slavnosti, načež následuje středověká lidová hra o hrdinském rytíři. Představení se opakuje několikrát denně a odehrává se na furthském náměstí, které se přetvoří v historické jeviště.

Koronavirus a šíření nákazy této atrakci nejspíš letos učiní přítrž.

„Bylo by to poprvé, kdy by se Drachenstichy nekonaly. Naposled slavnosti přerušila druhá světová válka. A teď toto, ale zdraví je přednější,“ zmínil za německou stranu Karl Reitmeier.