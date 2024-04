Jak vše začalo, co hrají a kde všude je možné je vidět, ale i to, jaký se skrývá za názvem příběh, jsme se dozvěděli během rozhovoru.

Kapela Hrajem!? vznikla v roce 2020, a to byl rok, který se zapíše navždy jako covidový. No a přesně ve chvíli, kdy jsme měli nazkoušený celovečerní repertoár, zakázaly se veškeré akce a koncerty. Pak se neustále dokola zakazovalo, omezovalo a povolovalo. V naší messengerové skupině se tak nejčastěji objevovala buď otázka „Hrajem?“ a když to bylo možné, tak odpověď „Hrajem!“. A bylo to tak často, že už nám to zůstalo. A také se mi líbí, když je v názvu kapely skrytý nějaký příběh.

Kdo tvoří kapelu HRAJEM!?

Já hraji na kytaru, dále máme v kapele bubenici Anetu Uhlířovou, basáka Kubu Trunečka, klavíristu Milana Kazeckého, na housle hraje Honza Benedikt a u mikrofonu stojí Peťa Šizlingová a Jindra Krstev. Všichni se vlastně známe díky škole. Buď jsou to moji žáci nebo spolužáci nebo kolega z vejšky. Rád bych zmínil i Zdeňka Kotlana (basa), Martina Hrubého (bicí) a Adrianu Christovovou (zpěv), kteří zaskakují, když má někdo z kmenových hráčů jiné muzikantské povinnosti.

Jaký styl hudby hrajete?

Doslova, jak se říká mezi muzikanty, „od Bacha po Vlacha“. Je nás sedm a každý posloucháme trochu jiný styl. Dohromady to pak udělá docela slušný stylový guláš, ale paradoxně to zatím funguje, protože si tak každý, nebo aspoň skoro každý, během našeho vystoupení najde to své. Jak my na pódiu, tak lidé pod ním. Postupně zařazujeme také autorské písně, o které se zatím stará Milan Kazecký.

Plánujete nahrát i CD?

Zatím ne. Baví nás živé hraní a kontakt s lidmi, kdy si s námi mohou zazpívat a zatančit.

Kde vás mohou lidé slyšet?

Jediné omezení je pro nás vlastně jen velikost pódia. Je nás sedm, což s sebou nese potřebu většího prostoru. Jinak máme odehrané plesy, bály, veselky, oslavy narozenin, letní pouťové akce a také například několik akcí charitativních. Za kapelu mohu říct, že si rádi zahrajeme všude tam, kam nás pozvou. Nejbližší akcí je asi festival vína v klášteře v Chotěšově. Každopádně vše máme na našem webu kapelahrajem.cz. Tam najdete nejen všechny termíny, ale také nějaké fotky, videa, playlist a zpěvník všech písní, které hrajeme.