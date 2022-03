„V roce 2020 jsem naši školu přihlásil do projektu Průša do škol, organizovaného firmou Průša, která je jedním z největších výrobců 3D tiskáren na světě,“ vysvětlil Šmíd s tím, že díky tomuto projektu získali tiskárnu od téže firmy zdarma.

Nejprve ovšem musel kantor tiskárnu až do posledního šroubečku smontovat, zkalibrovat atd. S touto tiskárnou se dostal učitel spolu s žáky na vyšší úroveň, jak možností tisku a výuky, tak i vlastních znalostí. Proto Šmíd k tiskárně ještě po nějaké době přiobjednal upgrade set (vyšší, modernější verze, pozn. red.) na poslední verzi a další set na vícebarevný tisk. Opět musel vše smontovat, včetně rozebrání části tiskárny. „Montáž mám již hotovou, i když stavba nebyla bezproblémová, některé otvory jsem musel přibrousit. Tento týden mne čeká oživení tiskárny a kalibrace,“ popsal Šmíd.

Co se týče samotného 3D tisku, tak na škole s žáky nejen tiskne, ale 3D tisk i vyučuje. Jednak přímo tisk, tedy ovládání tiskárny a jejích obslužných programů, a také 3D design, tedy návrhy a konstrukce jednoduchých předmětů, jako jsou např. přívěšky, upomínkové předměty a podobně. „Je to nová věc, zatím stále sbíráme zkušenosti a výuku postupně rozšiřujeme,“ sdělil Šmíd, který plánuje do výuky zavést i náročnější programy pro nadané žáky. Zatím získal několik licencí pro konstrukční program Fusion 360, který by rád do výuky zařadil. Žáci si tedy něco sami vymyslí a navrhnou, pak si to vytisknou a mohou si to odnést domů na památku.

Další věcí, které v rámci 3D designu Šmíd vyučuje, jsou animace postav, žáci si mohou rozpohybovat již hotovou figurku, naaranžovat si ji do vhodné pózy a pak případně opět vytisknout. „Ti šikovnější si mohou figurku i sami navrhnout. I tady sbíráme zkušenosti a chceme tuto výuku pro nadanější žáky rozšířit o náročnější programy,“ dodal.

Šmíd považuje 3D tisk za obor budoucnosti, který má stále větší význam a jeho výuku za věc velmi potřebnou. Sám v rámci spolupráce s Národním pedagogickým institutem pořádá workshopy 3D designu a tisku pro základní a střední školy. „Na škole učím dějepis a informatiku, což jsou oba předměty, které jsou zároveň i mým velkým koníčkem,“ prozradil.