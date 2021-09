„Nejvíc jsem se těšil, až nás moudrý klobouk vybere do kolejí. Hodně moc se mi líbí třída a plakát, kde je Sirius Black a kytka Mandragora, která je jako živá,“ vyprávěl.

Mluvící moudrý klobouk pak třináct žáků rozdělil do skupin a poslal do jedné z kolejí nesoucích filmové názvy Zmijozel, Havraspár, Nebelvír a Mrzimor. „Během celého školního roku žáci plní úkoly, které jim oznamuje zahoukání sovy ze skrytého reproduktoru. Čteme knihu Harryho Pottera, učíme se kouzlit a sbíráme body. Skupina, která jich bude mít nejvíc, získá pohár kouzelníků,“ doplnila Šindelářová.

Za nápadem stojí jejich třídní učitelka Michaela Šindelářová. Ta během prázdnin třídu vyzdobila a vymyslela program, jímž klasické hodiny oživí. „Ještě během léta dostaly děti domů zapečetěné dopisy. V nich se dozvěděly, že jsou přijaté do školy čar a kouzel. Obdržely i zlatý lístek na nástupiště devět a tři čtvrtě, díky němuž se dostaly do třídy,“ nastínila kantorka.

V kouzelném světě Harryho Pottera se ocitli třeťáci ze základní školy v Chodově. Ve třídě jim nad hlavami létají zlatonky, obálky i had Nagini. Občas se během vyučování ozve zahoukání sovy upozorňující na nový úkol, který mají žáci splnit.

