Ze stříbrného plátna do zasedací místnosti v Křenovech se v sobotu 13. ledna přestěhovala postava Limonádového Joe.

Limonádový Joe v podání křenovského divadelního spolku Sklerotik. | Foto: Josef Váchal

Po půlročním zkoušení křenovský divadelní spolek Sklerotik předvedl v zasedací místnosti místního úřadu své nastudování známého českého westernu Limonádový Joe. "Důvod snažení několika nadšenců byl prostý, chtěli udělat radost sobě, svým kamarádům, přátelům a známým," řekla k divadelnímu představení starostka Křenov Lenka Volkmannová. "Během zkoušek vytvořili skvělou partu a na výsledku to bylo znát," pokračovala starostka.

První představení, které bylo zároveň generální zkouškou, začalo brzy odpoledne. Už na něj dorazila řada místních, ale také kamarádi ze sousedních vesnic. "Večerní premiéra pak přilákala další divadelní příznivce, někteří byli i dvakrát. Hned v úvodu představení se diváci přenesli do prostředí divokého západu, do Trigger whisky saloonu, kde teče kořalka proudem, potkáte zde ty nejdrsnější muže se svými kolty, které jsou zavěšeny proklatě nízko," popsala starostka představení. "Najdete zde také společnost krásných žen, jejichž hudební a taneční produkce má vždy vysokou úroveň. Hlavní hrdina Limonádový Joe, zástupce společnosti Kolalok a syn je propagátorem boje proti alkoholismu a má podporu místního spolku Arizonská obroda. Dojde zde také k setkání a identifikaci sourozenců, to vše pomocí kakaové skvrny velikosti mexického dolaru," uzavřela Volkmannová.

Součástí představení byla jak vtipná choreografie, tak i známé filmové písně. "Nakonec se všichni shodli na tom, že padouch nebo hrdina, my jsme jedna rodina," dodala starostka.

