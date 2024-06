„Už na konci roku 2023 přišli o největšího odběratele. Jde o to, že se hroutí celý německý trh s nábytkářský průmyslem. Kdy i známá nábytkářská firma ukončila smlouvu s dlouhodobým dodavatelem skla. A trh byl najednou přesycený dodavateli skel. Na konci roku začaly všechny společnosti, který najednou neměly co dělat, nabízet své výrobky pod cenou. Firmy Promiro se to dotklo tím, že tím pádem přišel o celou řadu zakázek a my jsme to museli na konci roku řešit,“ uvedl počátky problémů právní zástupce společnosti Petr Opletal.

Firma Promiro působila jako velkovýrobce, byla jedním z největších výrobců skla ve střední Evropě. V okamžiku, kdy přišla o největšího odběratele, což je největší nábytkářská firma v Německu, nebylo možné tak velký odběr nahradit. Ale stále se firma snažila provoz udržet. „Byť jsme zajistili spoustu dalších menších odběratelů, tak nebylo možné to nahradit. Je rozdíl, když děláte pro jednoho velkého hráče, kterému dodáváte a víte co chce. Promiro bylo například schopné za tři dny vypravit pět kamionů zpracovaného skla. Když pak máte menší zakázky, tak musíte pokaždé nastavit mašiny a podobně. Zkrátka nebylo možné nahradit velkého odběratele. Druhý největší odběratel skončil v insolvenci a už se to nějakým způsobem vezlo. Do toho nám banka vypověděla factoring (nástroj na provozní financování podniku bez zvyšování jeho zadlužení, pozn. autora) nové linky a my jsme museli shánět nového partnera. V tom okamžiku nám nezbylo nic jiného, než požádat o moratorium (odklad splatnosti závazku, pozn. autora),“ uvedl Opletal.

Tento krok byl firmě umožněn, sehnali tak nové zákazníky, jednali s pronajímatelem o snížení nájemného, o snížení cen dodávaných surovin, což se do nějaké míry povedlo. Nicméně to nepomohlo. Na konci moratoria ale pořád věděli, že nebudou schopni zaplatit starší závazky a nemají věřitelům co nabídnout. Proto chtěli jít do provozní insolvence a nadále fungovat. Ale jejich největší dodavatel skla do toho jít nechtěl, že firmě v insolvenci už dodávat nebude. „Tím pádem jsme museli ze dne na den zavřít fabriku a propustit asi 89 lidí. Je speciální zákon o ochraně zaměstnanců v případě insolvence zaměstnavatele, čili dostanou od pracovního úřadu nějakou náhradu až tříměsíční mzdy,“ sdělil Opletal.

Zaměstnanci konec očekávali. „Už se o tom několik měsíců mluvilo, takže mnozí už s tím počítali a dívali se po jiné práci. Je to škoda," řekla jedna ze zaměstnankyň, která si nepřála být jmenovaná.