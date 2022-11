Potravinová banka Plzeň letos k poslednímu září podpořila téměř 34 tisíc lidí a vydala 240 tun potravin. „Je stále více lidí, kteří naši pomoc potřebují. Osobně se domnívám, že jsou to lidé, na kterých se podepsala covidová krize, během níž se vydali ze svých úspor,“ sdělila provozní manažerka Michaela Paikrtová s tím, že klientů přibývá také kvůli zdražování energií a potravin. „Jsou to samoživitelé, rodiny s dětmi na okraji chudoby, senioři, ale také ukrajinští uprchlíci. Pomáháme všem, kteří to potřebují,“ sdělila manažerka. Podle ní je sbírka momentálně opravdu nutná, s trvanlivými potravinami už je banka téměř na nule. „Velký nárůst podpořených osob byl v prvním a druhém čtvrtletí. V dalším období ten nárůst nebyl už tak rapidní. Teď bych řekla, že se situace lehce uklidňuje,“ konstatovala.