František Kubát, strojvedoucí, který zemřel 4. srpna při srážce vlaků na Domažlicku, měl v tomto týdnu pohřeb. Vzpomněli na něj také skauti ze Staňkova.

František Kubát | Foto: Archiv rodiny

Středa 4. srpna 2021 se do historie skautského oddílu ve Staňkově navždy zapsala tlustou černou čarou. Ten den nás tragicky opustil František Kubát – Brumla. Brumla se do skautského života vrhl v roce 1996 a mezi roky 2003 a 2016 pak celý oddíl vedl. Pod jeho rukama prošly desítky mladých kluků a holek a do srdce každého z nich se nesmazatelně zapsal jako vždy veselý, ochotný a nekonečně laskavý člověk. Vždy byl připraven pomoci tam, kde ho bylo potřeba, a i s těmi nejmenšími jednal jako se sobě rovnými. V mnohém bychom mohli od Brumly opisovat, jak žít plným a šťastným životem. Proto na něj vždy vzpomínejme s úsměvem na rtech a jako on se snažme svět kolem sebe vždy udělat o kousíček lepším. Děkujeme za všechno, Brumlo.