Betlémské světlo přivezli skauti vlakem do Domažlic již v sobotu. Rozdávat ho však budou ještě i dnes.

Betlémské světlo do Domažlic dorazilo již v sobotu. | Foto: Deník / Eva Kočková

Myšlenka Betlémského světla vznikla v Rakousku, odkud se rozšířila do desítek zemí světa. Úplně poprvé plamínek přicestoval v roce 1986 letadlem do Lince, kde se jeho rozdávání stalo součástí vánoční sbírky rakouského rozhlasu a televize na pomoc postiženým dětem. Do Česka se plamínek přiváží již od roku 1989. Do tehdejšího Československa se dostalo díky exilovým skautům, kteří jej v prosinci 1989 donesli až pod sochu sv. Václava v Praze. Po pádu komunistického režimu byl v tu chvíli skauting u nás čerstvě znovu povolený a příjezd Betlémského světla byl jednou z prvních větších akcí, na nichž se skauti a skautky mohli svobodně sejít.