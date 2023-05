„Názor většiny obyvatel pro nás byl směrodatný. Proto jsme se rozhodli uspořádat anketu. Do té se zapojilo 51 obyvatel, 36 bylo pro vybudování elektrárny, 15 hlasovalo proti. Hlasováním v anketě se tak ukázalo, že většina z občanů s vybudováním větrných elektráren souhlasí, a proto jsme se rozhodli, že dáme záměru zelenou. Začínáme postupně vyjednávat a připravovat smlouvu o spolupráci,“ řekla Deníku starostka obce Skapce Markéta Töpling.

Reportérka Deníku se vypravila po vesničce a oslovila několik místních. „Tahle otázka není vůbec jednoduchá. Na jednu stranu jsem proti, domnívám se, že to ovlivní život nás všech tady v obci, ať už vnímáním prostorovým nebo hlukem. Na druhou stranu, někde se to postavit musí, ten trend tady je, a když z toho bude mít obec dostatečně velký finanční přínos a finance bude investovat do zlepšení života tady, tak to beru tak, jak to je,“ odpověděl na otázku jeden z obyvatel, který si ale nepřál být jmenován. Podobně to vnímá i starší manželský pár. „Skončí nám krásný výhled na Sedmihoří a vůbec do krásné přírody. Navíc nevěříme tomu, že nebudou slyšet. Při určitých povětrnostních podmínkách slyšíme i hluk z dálnice a ta je od obce podstatně dále, takže nám nikdo nevymluví, že když budou elektrárny tady kilometr od nás, že slyšet nebudou,“ říkají. „Ale je pravda, že pro obec to bude asi velký finanční přínos, a pokud se budou peníze investovat do zlepšení života tady, tak alespoň tohle vidíme jako pozitivum,“ dodávají. „Jo, tak já ani nevím, že se tu něco chystá, dojíždím sem jen za přítelem,“ odpověděla mladá žena u novostavby. „Já tady nežiji, jen tu jsem nyní s dělníky, kteří pracují mladým na baráku. Nevím, jestli tuší nebo netuší, co se zde chystá. Děkuji za vizitku, předám jim ji, když budou chtít, ozvou se vám,“ pokrčila rameny starší žena u dalšího nově vznikajícího domku.

„Ač víme, že hlasování v anketě o možném vybudování větrných elektráren mezi naší obcí a Skapci, jehož záměr i nám představila firma meridian Nová Energie, s. r. o., proběhlo ve Skapcích kladně, čekáme na oficiální vyjádření obce Skapce a následně budeme projednávat schválení záměru u nás na nejbližším zastupitelstvu,“ uvedl starosta obce Zhoř Karel Starý, který již dříve Deníku potvrdil, že Zhoř se staví k výstavbě větrných elektráren pozitivně. Zde již probíhají také jednání s nově vzniklou společností VTE Zhoř, s. r. o., která by chtěla v budoucnu postavit elektrárny směrem k Velkému Malahovu.