Na webových stránkách skautů i na sociálních sítí je zveřejněn návod na ušití roušek a formulář. Ten obsahuje kolik roušek daný dobrovolník ušil, jestli je dopraví na místo sám či potřebuje zajistit svoz.

Na Facebooku vznikla k této výzvě i skupina, která v úterý ráno měla téměř sto dobrovolníků. Tam jednotliví členové umisťují fotky samotného šití i ušitých výtvorů.

Roušek je zkrátka nedostatek. Na začátku týdne se objevila poptávka po 400 kusech, které chyběly Městském centru sociálních služeb v Domažlicích. „Pokud jich vyrobíme víc, pak je udáme v Domažlické nemocnici nebo jiné nemocnici v Plzeňském kraji,“ stojí na stránkách domažlických skautů.

Šije se i jinde, například ve Kdyni. Tady se do šití zapojili zaměstnanci Městského kulturního střediska Modrá hvězda, zaměstnanci Městského úřadu Kdyně a pomáhají i dámy z kdyňské knihovny. Tam probíhá stříhání a žehlení látek na roušky. „Dobrovolníci jsou všichni, kdo v MKS pracují. Někdo stříhá, druhý šije. Nápad vyplynul spontánně při sledování tiskové konference vlády a v pondělí ráno jsem požádala kolegyně, zda by byly pro se do toho pustit,“ řekla ředitelka MKS Modrá hvězda Jana Podskalská. Nejsou ale podle jejích slov první. Od pondělního rána se šije i na úřadě a někteří dobrovolníci začali již o víkendu šít pro ostatní zájemce o roušku. „Ozvali se nám lidé, že chybí roušky v pečovatelské službě. Pro ně se organizuje šití na radnici. Víme, že se na tom podílí celý úřad, včetně rodinných příslušníků. Hlásí se nám postupně lidé, kteří šijí sami nebo chtějí pomoct aspoň se stříháním látek na roušky,“ pokračovala Podskalská s tím, že se objevuje poptávka i od jednotlivců. Přednost mají ale instituce a místa, kde roušky potřebují nejvíce, a těmi jsou domovy seniorů, pečovatelky, prodavačky, lékárna. S pomocí ale přispívají ale i další lidé. „Kamarádka nám zalaminuje střih na roušky a vím, že si lidé půjčují mezi sebou i šicí stroje,“ doplnila Podskalská k dobrovolnému šití roušek ve Kdyni.

Dobrovolníků pro šití roušek přibývá každou hodinu. Lidé si pomáhají, sdílejí návody, shánějí látky a sdělují, kolik kusů mají našito, kam je chtějí distribuovat.

Zde je video návod, jak si roušku ušít: