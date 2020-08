Ačkoli zakladatel nikdy neregistrovaného spolku na přelomu tisíciletí zemřel, jeho odkaz žije dál. Na sraz pravidelně přijíždí dcera zakladatele Věra Krbůšková, spoluorganizátorka Marie Snopková původem z Mrákova či Vlasta Nosková.

„Po smrti tatínka pokračujeme. Je to jeho odkaz, udržujeme jej a pravidelná setkání nepřerušil ani revoluční rok 89,“ říká Hůlova dcera Věra s tím, že tradici neudržuje jen jeho rodina, ale i další přátelé.

Josef Hůla byl totiž pro Klenčí osobností a stejně jako kolem spisovatele Jindřicha Šimona Baara se i kolem lékaře shlukovala řada přátel z určité společenské vrstvy. „Baar zřejmě mého otce ovlivnil. První sraz se konal na místním statku, kde kraloval Hanýžka a z nádraží se vždy na sraz přesouval celý průvod rodáků, přátel mého tatínka. Někdy měl průvod až sto lidí,“ vzpomíná Věra.

Spolek Rodáků a přátel Klenčí tehdy vznikl z lásky k regionu, z vlastenectví a srdečnu k místu, odkud Hůla pocházel.

Letošní ročník 2020 navíc poctil svou návštěvou i neoficiální předseda spolku bratr lékaře – Karel Hůla (95 let) nebo také Carl. B. Hula, který emigroval do Ameriky, odkud se zapojil do protikomunistického odboje.

Nicméně rodáci a přátelé se pravidelně potkávají i jednou do měsíce i v Plzni. Do Klenčí pod Čerchovem však jezdí pouze jednou za rok, kde jim odpoledne již několik let zpříjemňuje hudba Honzy Řezníčka – Švejdy z Postřekova.