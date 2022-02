Kamenný Poštuc most patřil k jedné z nejstarších pošt v Čechách, Klenečští po něm pátrají od podzimu loňského roku.

„Mluvili jsme už s více než třemi desítkami pamětníků. Bohužel za ta léta se místo hodně změnilo,“ řekl Anderle.

V polovině šedesátých let byla na místě, kde by se most měl nacházet, vystavěna kasárna, v osmdesátých letech kanalizace. Byla z části zasypána rokle a v devadesátých letech pak byla zasypána celá rokle i s mostem. V roce 2012 byl v blízkosti vystavěn sběrný dvůr a proběhly velké terénní úpravy celého okolí. „Všechny tyto okolnosti ztěžují lokalizaci mostu,“ dodal Anderle.

Senzibilní lidé dokáží svým citlivým naladěním a zaměřením objevit skryté prostory nalézající se pod úrovní země. Někteří senzibilové pracují čistě s intuicí, vnitřním cítěním, ale většina využívá různé vyhledávací pomůcky, nejčastěji takzvané virgule v podobě drátů nebo pružin.

Celý život chodím do divadla a sleduji herce, říká v rozhovoru Soňa Ticháčková