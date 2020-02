Čtvrtky patřily seniorům z Domažlicka. Po jedenáct týdnů se scházeli na oblíbené Senior akademii, kterou ve čtvrtek slavnostně zakončili na domažlické radnici.

Slavnostní ukončení Senior akademie v Domažlicích. | Foto: Deník / Petra Kůtová

Během akademie zvládli různá témata a přednášky, sebeobranu, exkurzi u profesionálních hasičů, probrali kriminalitu páchanou na seniorech a další. „Jsem rád, že se senioři nebáli ptát na to, co je zajímalo. Byli aktivní. Pokud by některého účastníka napadlo téma, které by mělo širší podporu, budeme zvažovat jeho zařazení do příštího ročníku Senior akademie,“ řekl na poslední hodině velitel Městské policie (MP) Domažlice Petr Kubal.