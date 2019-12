Němčické seniorky se sešly, aby se rozloučily s uplynulým rokema přivítaly nový rok. Předčasná oslava Silvestra se uskutečnila 28. prosince v bývalé místní prodejně. Na setkání nechyběl ani harmonikář, aby si všichni mohli zazpívat.

Oslava nového roku v Němčicích. | Foto: R. Pašková

„Scházíme se pravidelně již několik let vždy ve čtvrtek odpoledne. Setkání jsou to velmi příjemná. Vyprávíme si o vnoučatech, pravnoučatech, probíráme vaření, pečení, práci na zahrádkách a při společném popovídání zapomeneme na všechny bolesti a neduhy a odcházíme do svých domovů s novou energií,“ prozradila jedna ze seniorek Růžena Pašková.