Právě v domě s pečovatelskou službou v Baldovské ulici udeřil letos na jaře koronavirus a někteří klienti bohužel nemoci podlehli. „Senioři mi řekli, že když byli kvůli covidu zavření, ostatní na ně nezapomněli a pomáhali jim. Stejně oni teď chtějí něco udělat pro lidi na jižní Moravě, kteří to potřebují,“ uvedla ředitelka Městského centra sociálně rehabilitačních služeb, pod nějž dům spadá, Hana Hrušková.

Nápad i odhodlání uživatelů ji dojaly. „Měli jsme první společnou akci, grilování. Probírali jsme, co všechno se stalo v uplynulých měsících, a mluvili také o tornádu. Sami klienti se ozvali, že chtějí přispět, ale nevědí, jak to mají udělat,“ doplnila. Proto s kolegyněmi uspořádala sbírku, do níž se zapojili i někteří zaměstnanci. Nakonec vybrali téměř deset tisíc korun. „Myslím, že na výši částky tak nezáleží. Jde spíš o velké gesto solidarity a to je úžasné,“ myslí si ředitelka.

Protože si přála, aby pomoc byla adresná, obrátila se na známé z jižní Moravy. Společně pak oslovili Annu Fehervaryovou z Moravské Nové Vsi, které tornádo zničilo dům i stodolu. „Sama už je také v důchodu a neměla vůbec jednoduchý život. Přišla o dceru, vnuka i manžela. Tornádo jí přidalo další šrám na duši,“ popsala.

Anna Fehervaryová byla překvapená a v první chvíli vůbec nevěděla, jak zareagovat. „Bylo to pro ni neskutečné a moc děkovala,“ dodala Hrušková. Se seniorkou zůstávají stále v kontaktu a snaží se ji i psychicky podporovat. S opravou bydlení jí pomáhají dva synové. „Je to opravdu náročná situace, jejíž následky ještě budou postupně dopadat. Pokud to půjde, chceme paní Annu pozvat k nám do Domažlic na odlehčovací služby, aby si od veškerého stresu a povinností odpočinula,“ uzavřela.