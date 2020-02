„Naše Městská rada seniorů sdružuje 11 organizací a klubů s celkovým počtem 968 členů z Domažlic,“ řekl na úvod předseda rady Josef Fidrant.

Senioři se věnují celkem deseti projektům, na které se již několik let zaměřují. Pátým rokem například organizují senior pasy, díky kterým lze získat mnoho slev. „V roce 2019 jsme zajistili senior pas pro 273 seniorů. Od letošní roku si lze tyto slevové karty vyzvednout v Sokolovně každé úterý od 10 do 12 hodin,“ prozradil Fidrant. Dále se rada seniorů realizuje v oblasti kultury, sportu či vzdělání. „Naši členové navštěvují Univerzitu třetího věku, kterou pořádá zdejší gymnázium za podpory města,“ pokračoval Fidrant. Projekt Setkání dvou generací zase spojuje seniory s našimi nejmladšími občánky. „S Domem dětí a mládeže Domino jsme v době od září do prosince uspořádali soutěž v kreslení S babičkou a dědečkem na dovolené,“ dodal Fidrant.