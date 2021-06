Díky rozvolnění v rámci opatření proti koronaviru může odstartovat již tradiční program určený pro seniory a držitele průkazů TP a ZTP, nazvaný Dostupná Šumava. Rezervace odstartovaly 1. června, první autobus vyjede o týden později.

Ilustrační foto Šumava. | Foto: Deník / Lenka Pospíšilová

„Rezervace je možná pouze na ČSAD Plzeň na telefonu 602 533 691, a to v pracovní dny od 8 do 14 hodin,“ upozornil mluvčí NP Šumava Jan Dvořák. Doplnil, že začátek trasy je vždy v Sušici nebo ve Vimperku a hlavními cíli jsou jezero Laka, Železná Ruda, rozhledna Pancíř, Kepelské Zhůří. Po celou dobu je v autobuse přítomen průvodce. „ První zájezd je naplánován na úterý 8.června, další budou následovat dle povolení k realizaci veřejných akcí v národním parku vždy v úterý, středu a čtvrtek, a to do konce června,“ popsal Dvořák. Zájezdy se budou řídit dle aktuálních vládních protiepidemických opatření. V současnosti tedy musí cestující mít respirátor a musí být schopni se prokázat PCR či antigenním testem nebo potvrzeními o prodělání covid-19 v posledních třech měsících či o uplynutí více než 22 dnů od první dávky očkování.