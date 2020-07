Domažlický deník měl ve čtvrtek milou povinnost a předal šek na 28 900 korun od DM drogerie markt s.r.o. České Budějovice ředitelce centra Haně Hruškové a vedoucí pracovnici Michaele Wendlové.

Pro někoho se částka může zdát na první pohled malá, ve skutečnosti ale může hodně pomoct. Své o tom ví právě v domě pro seniory v ulici Prokopa Velikého. Za seniory sem často míří děti ze Střediska výchovné péče v Domažlicích, nebo-li 'Mařenky'.

„Spousta dětí, kteří k nám chodí, své prarodiče ani nemá, nemají žádné vazby. Jsou to navíc děti z různě specifických rodin a je znát, že neví, co to je mít prarodiče,“ řekla hned na úvod Wendlová.

Mezigenerační spolupráce je tak velmi důležitým prvkem, a to nejenom pro děti. „Děti i senioři mají své vlastní světy a ty skupiny se začaly najednou odcizovat, i kvůli koroně. Senioři zažili poválečnou dobu a generace seniorů, která teď nastupuje, je už jiná a přináší to i doba,“ uvedla ředitelka Hana Hrušková.

„Dřív prarodiče hlídali vnoučata, byli doma a rodiče pracovali. Dnes jsou stále výdělečně činí a bohužel často nemají čas ani na vnoučata,“ pokračovala Hrušková s tím, že senioři mají návštěvy dětí velmi rádi. Vyprávějí jim, co zažili, vzpomínají na minulost, vypráví i o svých vnoučatech a děti jsou na oplátku skvělými posluchači. Mimo jiné společně hrají i různé hry. Člověče nezlob se, fotbálek či šachy.

„Jeden ze seniorů hraje velmi dobře šachy a děti z Mařenky se od něj učily. Měly mezi sebou i šachistu, který se až během pobytu ve vile začal šachy učit a tady se vytrénoval, získal nové zkušenosti,“ doplnila Wendlová.

Korona ale odsunula setkání dětí a seniorů a stav nouze a opatření odložily i další akce, a to až na podzimní měsíce.

„Plánujeme grilování, snad i výlet a možná i kokejtovou párty. Záleží na počasí, ale i na vývoji situace a hygienických opatřeních,“ řekla závěrem Michaela Wendlová.