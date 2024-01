Sedmihoří můžete prochodit křížem krážem a pokaždé narazíte na kamenný útvar nebo jen solitérní kámen či zajímavě rostlý strom, kterého jste si při předchozí procházce nevšimli.

Přírodní park Sedmihoří | Video: Deník/Monika Šavlová

Přírodní park, rozkládající se na Tachovsku a Domažlicku, pohladí po duši i nyní v zimě. Navíc krásný výhled, prostě nějaká „ta panoramata“, nabídne pokaždé, a co víc si skromný milovník přírody může přát. Ke všemu je zde úžasný klid, spíše než lidský hlas uslyšíte štěbetání ptáčků anebo vrzání stromů, na některých je bohužel znát zásah poslední vichřice.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová

Parkem vede žlutě značená turistická cesta, Naučná stezka Sedmihoří a prochází jím také modře značená Svatojakubská cesta – Železná. Pokud máte v kapse mobilní telefon a v něm aplikaci map, nemůžete zabloudit a nakombinovat si lze trasu dle svých možností. Ani ne pětikilometrový fajn okruh můžete absolvovat, pokud se po lesní cestě napojíte na žlutou stezku kousek od silnice mezi Borem a Horšovským Týnem a vystoupáte po ní do nadmořské výšky 600 na Rozsochu. Odsud vás povede dále k Tříslovci a Vidickému vrchu. Pravda, je to střídavě do kopce a z kopce, a pokud se chcete kochat kamennými útvary, musíte se chvílemi od stezky odtrhnout, ale odměnou za občas strmější stoupání se vám pak místy naskytnou jedinečné výhledy do okolní krajiny. K autu u silnice pod Rozsochou se pak můžete vrátit po značené naučné stezce.

