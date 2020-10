Svazek Domažlicko, který inicioval nedávnou obnovu hradní zříceniny Starý Herštejn nedaleko Vranova a Mnichova, obnovil finanční sbírku na dofinancování oprav.

Jako na dlani. Z ochozu věže se vám nabídne krásný výhled na Český les. Jména těch, kteří přispěli do sbírky, jsou na kovovém opláštění, kde zbývá místo ještě pro další dárce. | Foto: Svazek Domažlicko

Veřejná sbírka byla založena už na jaře a do dubna se podařilo vybrat necelých padesát tisíc korun. Nyní je možné přispět do sbírky znovu. Výše daru je dobrovolná, nicméně kdo dá aspoň tisíc korun, obdrží dárcovskou tabulku, kterou spolek umístí na vyhlídkovém ochozu věže. „Zbývají tam určitě ještě dvě třetiny místa a mnozí lidé se nás i z toho důvodu ptali, zdali ještě mohou přispět, aby měli na věži také své jméno. Takže ano, je to možné,“ vysvětluje Zuzana Langpaulová ze svazku.