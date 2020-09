Seminář, na který přijelo přes sedmdesát lékařů ze západních Čech, se konal ve středu 2. září v hotelu Panorama. Pořádala ho Nemocnice PRIVAMED a Poliklinika Plzeň Doubravka. Při této příležitosti poskytl rozhovor Deníku.

Mnozí politici i odborníci varovali a varují lidi před cestami do zahraničí. Je podle vašeho názoru opravdu nebezpečnější odjet například do Chorvatska než zůstat v České republice a čekat několik hodin ve frontě na lanovku na Sněžku?

Není to o tom, kam jedete, ale s kým, kam a jakou formou transportu a do jakých podmínek. Pokud pojedete do Chorvatska soukromým autem a s rodinou nebo blízkými lidmi, s nimiž běžně trávíte čas, nikde se nebudete zdržovat, budete bydlet v soukromém apartmánu a nebudete vyrážet do míst, kde se shromažďuje velký počet lidí, tak dovolená v zahraničí nepředstavuje vážné riziko. Ale zúčastníte-li se velké párty, ať je kdekoliv v Česku i ve světě, pak je riziko koronaviru obrovské. Ukázalo se to například v baru Techtle Mechtle v Praze nebo na obří diskotéce na chorvatském ostrově Pag.I odtamtud si Češi přivezli covid. Je třeba chovat se zodpovědně a před virem se chránit.

Co doporučujete? Lidé už jsou z rychle se měnících pokynů, třeba co se týče nošení roušek u dětí ve školách, mnohdy zmatení.

Sledovat informace na stránkách Ministerstva zdravotnictví a příslušných hygienických stanic. Jejich systém je u nás oproti jiným zemím propracovaný a i to nám pomohlo epidemii na jaře zvládnout.

A co ty roušky? Opravdu by je měly nosit i děti ve školách?

Roušky jsou významnou ochranou, to určitě ano, ve školách je to ale z několika důvodů méně smysluplné opatření než jinde. Tam by to mělo nastat až při výraznějším zhoršení epidemiologické situace. Virová nálož se sice v letních měsících dočasně snížila, ale čísla incidence růst budou. Vždyť jen do škol začaly chodit denně zhruba dva miliony dětí. Roušky by každopádně měli mít učitelé i děti vždy u sebe k dispozici pro akutní případy.

Myslíte si, že přijde druhá vlna nákazy?

Mám z toho velké obavy. Stále není vyloučeno, že naše intenzivní zdravotní péče nemůže být v budoucnu zahlcená těžce nemocnými pacienty. V podzimních a zimních měsících přijdou obvyklá sezónní onemocnění. Nevíme přesně, co způsobí kombinace různých chorob, například chřipky a koronaviru. Symptomy jednotlivých chorob se budou prolínat a stav pacientů se může zhoršovat. Musíme doufat, že si poradíme, a nesmíme nic podceňovat.

Troufnete si odhadnout, kdy tahle situace skončí, nebo se alespoň zlepší?

S covidem bychom měli umět žít s koncem jara příštího roku. Už víme, jak se choval letos na jaře, v létě, a ještě nám chybí podzim a zima. Musíme tyto měsíce absolvovat, abychom důkladně poznali, jak se vir chová v celém roce.

Podle některých informací by ale měla v té době už být k dispozici očkovací látka na covid. Vždyť Rusko se pyšní, že už ji skoro má.

Pokud půjde všechno opravdu dobře, mohla by být v České republice vakcína dostupná v první polovině příštího roku. Spíše na jařea ze začátku zejména pro zdravotně a profesně rizikové skupiny. Nejsem však osobně zastáncem přílišného urychlování klinického testování vakcín. V tento moment bych například ruskou vakcínu svému dítěti nedal.

Mohlo by se podle vašeho názoru stát, že očkování bude povinné?

Rozhodně ne. Je to naprosto neprůchodné, to by si dovolili nařídit snad jen v Číně. U nás by to vyvolalo velký odpor. Navíc ze začátku nebude vakcíny tolik, aby ji mohli dostat všichni.