Babylon včera a dnes: podívejte se na historii středověkého rybníku

„Rybník je srdeční záležitostí majitele, který se na vlastní náklady pustil do zvelebování. Chtěl rybník odbahnit a dát ho do pořádku. My tam chováme ryby, které vysazujeme do revíru Radbuza 4. Rybník je volně přístupný, může tam přijít kdokoliv,“ sdělil zdroj z Českého rybářského svazu v Holýšově.

„Jedná se o rybník Střelnice 1. Někdo mu říká Jednička, někdo Horní,“ dodal s úsměvem.