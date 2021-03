Deník na návštěvěZdroj: Deník

Příprava na výlov však odstartovala už před třemi týdny, a to postupným vypouštěním Všerubského rybníka, jehož plocha se rozkládá na 16 hektarech. „Musíme regulovat množství vody, která odtéká, abychom nezaplavili okolní louky,“ vysvětlil generální ředitel Klatovského rybářství Václav Voráček.

Do Všerub ve čtvrtek vyjížděla dvacetičlenná skupina. Ta z připraveného loviště postupně vytáhla kapry, tolstolobiky, amury a roztřídila je. „Předpokládáme, že kaprů bude kolem šedesáti metráků, ostatních ryb patnáct až dvacet metráků. Konkrétní čísla ještě v tuto chvíli neznáme,“ sdělil Voráček ve čtvrtek dopoledne. Ryby následně putovaly do sádek v Chocomyšli. „Odtud buď půjdou rovnou na zpracování, nebo na export do zahraničí,“ doplnil.

Až Všerubský rybník znovu napustí, zhruba za měsíc do něj dají novou násadu. Tu musejí rybáři hlídat před útokem kormoránů. „Jejich jarní a podzimní tažení nám nejenom ve Všerubech dělají starosti. Snažíme se ptáky odhánět, jak to jenom jde,“ uzavřel ředitel.