Ředitelství silnic a dálnic plánuje větší opravy ve Kdyni. „Půjde o opravu zhruba 1 200 metrů dlouhého úseku na průtahu Kdyní. Poslední opravou prošel tento úsek už v roce 2006. Předpokládáme, že oprava bude zahájena v létě, v měsících červen nebo červenec. Práce by měly trvat zhruba tři měsíce,“ uvedl mluvčí ŘSD Adam Koloušek s tím, že předpokládané náklady jsou cca 18,2 milionu Kč bez DPH.

Komplikace se dotknou řidičů i v Domažlicích, kde se chystá hned několik rekonstrukcí sítí nebo povrchu. S tím budou spojené úplné či částečné uzavírky. Opravy jsou plánované v ulicích Havlíčkova (od Chodské do Břetislavovy), zde vše vypukne v květnu, dále pak Benešova (od křižovatky s Komenského ulicí po katastrální úřad), kde řidiči musí počítat s uzavírkou od konce května do poloviny srpna. V druhé polovině roku se pak týkají opravy ulic Vojtěchova (Palackého–slepá), Hruškova (Waldhegerova–Zahradní), Petrovická (před bývalou jízdárnou), Vrchlického (Benešova–Thomayerova) a Mánesova (Benešova–Paroubkova).

Další větší akcí, která je ve Kdyni dlouhodobě plánovaná, je rekonstrukce Dělnické ulice, což bude v rukou Správy a údržby silnic Plzeňského kraje. V rámci této akce bude komplexně opraven povrch vozovky. Město Kdyně se připojí rekonstrukcí chodníků a zejména pak obnovou technické infrastruktury. Ze strany města bude položena nová kanalizace i vodovod a vybudováno jímání povrchových, tzv. balastních vod, které do současné doby zcela chybí. V návaznosti na uvedené práce dojde rovněž k vybudování jímání balastních vod v Herštýnské ulici. Celkové náklady pro město činí cca 30 milionů Kč. Termín, kdy se tato rekonstrukce uskuteční, ještě není znám.

Nezbytné opravy silnic, které zejména přes letní měsíce poněkud dočasně zkomplikují dopravní situaci a znepříjemní jízdu řidičům, jsou plánované i na sousedním Tachovsku. Půjde především o opravy dálnice. Dle mluvčího ŘSD bude jednou z největších akcí letošního roku oprava cementobetonového povrchu vozovky v pravém pásu dálnice D5 v úseku mezi 136. až 144. kilometrem, tedy směrem na Rozvadov. Během stavby, která by měla vyjít zhruba na 300 milionů korun bez DPH, bude provoz veden jen jedním pruhem v obou směrech. „Předpokládáme, že k zahájení prací by mělo dojít během června,“ řekl Deníku Koloušek s tím, že samotná oprava by měla trvat dva až tři měsíce.

Opravit je potřeba i sjezd z dálnice D5 u exitu 128 Bor. Jde o opravu povrchu v délce zhruba 700 metrů dlouhého úseku silnice I/21, kde ještě není dán přesný termín zahájení prací. „Ve chvíli, kdy budou práce zahájeny, předpokládáme dobu opravy zhruba jeden měsíc,“ sdělil Koloušek.

Náklady na opravu sedmisetmetrového úseku by se měly pohybovat okolo deseti milionů korun bez DPH.