Pro hlasovalo 28 zastupitelů, tedy členové ČSSD, ODS a TOP 09, Piráti a koalice STAN. Proti bylo ANO, dva zastupitelé z SPD a zdr-želi se komunisté a jedna zastupitelka SPD.

NEÚSPORNÝ ROZPOČET

Výtku vznesli mimo jiné opoziční komunisté. Nelíbilo se jim, že rozpočet není vyrovnaný. „Uznáváme, že situace v souvislosti s koronavirovou krizí je vážná. Rozpočet by ale měl být dle našeho názoru úsporný. To znamená, že by se mělo pokračovat v rozjetých akcích, ale váhat s novými projekty, abychom následně neupadli do dluhové pasti, odkud by nebylo návratu,“ argumentoval Jiří Valenta (KSČM) a dodal, že komunisté proto rozpočet svými hlasy nepodpoří.

Podle náměstka hejtmanky pro ekonomiku a investice Pavla Karpíška (ODS) však nelze neinvestovat. „Vyvážený rozpočet můžeme sestavit za předpokladu, že nebudeme investovat, což je špatně. Jestliže máme připravené nějaké smluvní projekty, tak je tam možnost získat poměrně velkou část prostředků z jiných zdrojů. Musíme se proto k tomu postavit a z vlastních zdrojů přispět,“ okomentoval Karpíšek s tím, že další investice pomohou ekonomice a celému regionu.

Plzeňský kraj se tak v následujícím roce chystá financovat všechny oblasti. „Nejvíce bude preferovaná doprava, jako například dostavba západního okruhu, regionální rozvoj, následovat bude majetek kraje a ostatní oblasti jako školství, kultura, památková péče,“ popsal náměstek a doplnil, že kraj chce primárně, aby se nezastavily žádné připravované projekty, jako je například pomoc obcím s odstraňováním havarijních stavů a podpora v rámci programu obnovy venkova.