Opět jsou na scéně roušky a jejich stinná stránka.

Rouška | Foto: FN Plzeň

Domažlicko - Paradoxně největší problém při volbách se ukázala přítomnost dioptrických brýlí. A to v souvislosti s nošením roušek. Skla se totiž celou dobu mlží, a to nejenom členům komise, ale i samotným voličům. Někteří tak byli rádi, že se volí jenom do zastupitelstva kraje, a ne do Senátu. Mohli by si totiž se zamlženými skly poplést obálky, čímž by zneplatnili svůj hlas. Na téma brýle a roušky létaly ve volebních místnostech vtipné poznámky. Například: „Ty sis dneska nevzala stěrače? Já taky ne.“