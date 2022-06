Do Chudenic přijeli zahrádkáři a jejich příznivci z Chudenic, Měčína, Nýrska, Janovic nad Úhlavou, Švihova, Hrádku u Sušice a Klatov a také z jižního Plzeňska a Domažlicka. K tanci a poslechu celé odpoledne hrála Pošumavskà muzika, nechyběly soutěže mezi organizacemi, které vyhrály Janovice nad Úhlavou, a zlatým bodem programu byl křest nového piva chudenického pivovaru Stará škola – Humprecht. Jeho kmotrem byl herec Roman Zach a jeho syn Prokop, kteří ho pokřtili spolu s majitelem pivovaru Pavlem Štulcem, sládkem Martinem Mikličem a předsedou ÚS ČZS Klatovy Josefem Novotným. „Moc velkým zahrádkářem ani znalcem piva nejsem. Zahrádku máme a já mám za úkol od manželky ji pravidelně zalévat a chránit před slimáky, což se mi moc nedaří. Ale dneska jsem se tady dozvěděl spousty fíglů, kdy se správně má zahrádka zalévat nebo jak bojovat se slimáky, kteří všechno sežerou, tak se to možná všechno teď změní. A co se týče piva, musím uznat, že nové pivo se klukům v Chudenicích povedlo. Je to chutná nefiltrovaná dvanáctka, co má opravdu říz a která se dá pořídit pouze na zámku v Chudenicích, jelikož je pivem zámeckým,“ řekl Zach, který přijel akci podpořit, protože má k Chudenicku blízký vztah.

Akci připravila ZO ČZS Chudenice a Územní sdružení ČZS Klatovy za podpory Městyse Chudenice a Českého zahrádkářského svazu. „Bylo to pěkné, veselé se skvělou atmosférou. Díky všem organizátorům, účinkujícím i účastníkům. Myslím, že jsme naše výročí důstojně oslavili,“ uzavřel předseda klatovského územ-ního sdružení Josef Novotný.