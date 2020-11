Rukopis zachycující jeho období strávené na italské frontě během první světové války i následný návrat do českých lesů do současné podoby převedla a loni vydala autorova prapraneteř Hana Hoffmannová ze Zahořan.

Flor se narodil v roce 1895 v hájovně ve Staněticích. Miloval lesy, ctil tradice myslivosti, učarovala mu příroda. Už od studentských let také zveřejňoval své drobné literární práce, především fejetony v domažlických týdenících. V knižní podobě mu ve třicátých letech vyšly tři povídkové prózy Na Jarčině vyhlídce, Halali a Oběť soucitu. Napsal další tři knihy, které ale vyšly až po jeho smrti. Monte Cimone je jedna z nich a zároveň se jedná o jediný román, který Jack Flor napsal.

„Na knize Monte Cimone jsem pracovala téměř rok a půl, byla to velice zajímavá a unikátní práce. Všechny jeho knihy byly psány ve staročeštině, navíc rukopis dlouho ležel schovaný a některá slova nebyla zcela čitelná. Museli jsme spolu s grafikem některá slova nebo celé věty rozluštit. Celé je to slovo od slova, tak jak to napsal,“ popisuje Hoffmannová.

Zatím není jisté, kdy se dozvíme umístění knihy na festivalu. „Vyhlášení se udělá, až se budou lidé moci sejít. Na internetu by mělo vyhlášení proběhnout do konce roku. Ale v tuto chvíli se spíše čeká, situace je nejistá,“ líčila Hoffmannová.

Autorka Deníku také sdělila, že v současnosti pracuje na další knize s názvem Zelená penze, kterou stejně jako Monte Cimone přepisuje z původního rukopisu pro dnešního čtenáře. „Je to poslední kniha z těch tří vydaných po smrti praprastrýce, kterou jsem ještě takto nově nevydala. Nechci mnoho prozrazovat, ale bude popisovat jak se dostal do svého důchodového věku, kdy mu příroda dávala hrozně moc. Z jeho popisů vyplývá, jak tu přírodu miloval. Je to opravdu srdeční záležitost,“ prozradila Hoffmannová k chystané knize.

Závěrem děkovala vnučkám Jacka Flora, které jí s prací na knize pomáhaly. „Poskytly mi autorská práva, abych vůbec mohla začít. Samozřejmě si pamatovaly na dědu a hodně informací jsem čerpala od nich. Byly mi po ruce, když jsem něco nevěděla a za to jim moc děkuju,“ dodala Hoffmannová.