Na obědy pro děti zdarma mají v příštím školním roce 2022/2023 nárok ty rodiny, které se od 1. června 2022 do 30. září 2022 nacházejí ve hmotné nouzi.

O finance si pak na krajském úřadu zažádají školy, jejichž žáků se nouze týká. „Požádaly si například mateřské školy v Kasejovicích, Klatovech a Plzni, také některé základní školy v Plzni, Kařezu, Stodě či v Hrádku,“ vyjmenoval školský radní Kroc.

O příspěvek na obědy pro žáky si žádala i 14. ZŠ v Plzni v Zábělské ulici. Podle její ředitelky Heleny Liškové by měl být počet dětí, které budou v dalším školním roce mít stravu ve školní jídelně zdarma, zhruba stejný jako v tom letošním. „Nicméně obědy jsme letos v dubnu museli kvůli velkému nárůstu cen potravin zdražit. A zdražovat budeme zřejmě ještě znovu v září podle situace,“ upozornila ředitelka. Oběd tam momentálně pro 7 až 10leté dítě vyjde na 35 korun, za jídlo pro děti od 11 do 14 let zaplatí rodiče 38 korun a pro děti ve věku 15 let a více 40 korun.

