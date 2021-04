„Už začala jejich sezona. Je poměrně pracné je najít, ale máme osvědčená místa. Za sobotu a neděli jsme schopni nasbírat patnáct kilogramů,“ vyčíslil.

S částí úlovku vyrazil v sobotu na plzeňské farmářské trhy. U stánku prodával také čerstvě natrhaný medvědí česnek, jenž pěstuje na zahradě, a pesto z něj. Devětatřicetiletý muž se do podnikání pustil před deseti lety a zaměřuje se především na výkup hub a jejich zpracování. Pomáhá mu manželka i další příbuzní. Ve stálé nabídce mají lišky, hřiby i jejich směs ve sladkokyselém nálevu. „Začátky byly krušné. Chodili jsme k tomu do zaměstnání. A ve svém volnu jezdili pro houby. Pak už jsme to moc nestíhali. Teď máme dokonce i své sběrače, protože práce je hodně. Třeba skleniček lišek ve sladkokyselém nálevu, to je náš první a stále nejoblíbenější výrobek, uděláme deset tisíc ročně,“ uvedl.

Sándorovi neustále rozšiřují sortiment. Jeho součástí jsou i zavařeniny z lesních plodů, jako jsou brusinky sesbírané na Šumavě nebo borůvky. „Z borůvek jsme udělali kompot bez cukru. Má úspěch u diabetiků, kteří se na nás předtím často obraceli, i rodin s malými dětmi,“ vyjmenoval. Když chystají nový výrobek, nejdřív ho testují a ladí doma. Pak se domluví s pěti až deseti zákazníky a dají jim vzorek ochutnat. „To jsou pro nás důležití kritici,“ doplnil.

Produkty nabízejí nejenom na trzích, ale i ve farmářských obchodech v Plzni a Praze. Ještě do loňského roku od nich nejvíce odebíraly restaurace. Kvůli epidemii koronaviru se však objednávky úplně zastavily. „Modlíme se, aby už hospody otevřely. Loni si podniky dělaly zásoby, takže si třeba koupily tři sta kilogramů čerstvých hub a zamrazily je, což dělají běžně. Teď už je situace jiná. Jsou daleko opatrnější a je to pochopitelné. Snad už se vše brzy obrátí k lepšímu,“ doufá.