Stejně jako každý rok, i tentokrát se stanou Domažlice dějištěm desetidenního maratonu workshopů, jamů a koncertů v rámci Rockových kurzů. Půjde již o 28. ročník. Chybět nebude ani tradiční Letní umělecká dílna.

Rockové kurzy a worshopy v Domažlicích. | Foto: se svolením Jana Militkého

Rockové kurzy, od roku 2015 pořádané za podpory města Domažlice, místní ZUŠ a MKS, letos otevřou svůj 28. ročník. Kořeny akce sahají až do roku 1997, kdy měl kytarista Jan Militký nápad na uspořádání prvního ročníku. Spolu s bubeníkem Lukášem Doksanským (dnes Arakain, profesor Konzervatoře J. Ježka) a basistou Richardem Scheuflerem (ex Krucipüsk, Pražský Výběr 2, profesor Mezinárodní Konzervatoře Praha) odstartovali první ročník akce s nezaměnitelnou atmosférou, na kterou se sjíždějí hudebníci a umělci z celé republiky dodnes.

„Mezi hosty se během historie objevili například Michal Pavlíček, Kamil Střihavka, -123 min., a ze zahraničních hostů to byli kytaristé Dave Goodman z Kanady, ex Roben Ford Blues Band, a Gary Barnum rovněž z Kanada. Zmíněného Dave Goodmana si domažlické publikum možná bude pamatovat z července 2018, kdy na Rockových kurzech vystoupil s fenomenálním sólovým setem a zahrál si také s RK BANDEM, složeným z lektorů. Podobný scénář se odehraje i letos, kdy 12. července vystoupí na Zahajovacím koncertě a den na to bude mít workshop pro účastníky Rockových kurzů a veřejnost,“ uvedl Militký.

Závěrečný koncert je plánován na 20. července a tradičně na něm vystoupí všichni účastníci i lektoři.

Hudební obory, jako je hra a improvizace na různé nástroje, zpěv, hra v bandu nebo zvuk a nahrávání, již tradičně doplní Letní umělecká dílna o další kreativní workshopy - foto, scénický tanec, výtvarné obory. Přihlásit se může každý – výuka počítá se začátečníky i s pokročilými. Více informací najdete na webových stránkách.