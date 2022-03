Loni tu prodávali řízek ještě za 82 Kč. Kolik by měla tato oblíbená smažená pochoutka stát, aby na jedné straně hospoda neprodělala a na druhé straně byl lokál plný lidí? „To je otázka pro křišťálovou kouli,“ říká s úsměvem majitel Restaurace Pod Branou Pavel Ševčík. Dodává, že lidí na obědy chodí stále dost, ale před covidem jich chodilo víc. „Propad je asi 20 procent,“ říká s tím, že oproti kolegům v okresu si ale nemůže stěžovat. „Někteří restauratéři museli úplně skončit,“ dodává Ševčík.

V horšovskotýnské restauraci Pod Radnicí strávníci zaplatí za řízek s bramborem 109 korun, což platí pro oběd polévkou i bez ní.

Hotovky za stovku si mohou dopřát návštěvníci kdyňské restaurace U Jána. Stopadesátigramový řízek s přílohou tu pořídíte za sto padesát korun. Polévka je zvlášť za 35 Kč.

O pár kilometrů dál v Chrastavické hospůdce nabízejí řízek za symbolickou stovku. Příloha je jako téměř všude v okrese za 35 korun.

V kvíčovické hospůdce Na Návsi mají stále plno. „Na obědy sem chodí víc lidí než loni, ale pivo chutná štamgastům pořád stejně,“ říká kuchař z této hospůdky Tomáš Bystráň.

Obědové menu v Kvíčovicích stálo minulý rok 95 korun, letos o deset korun více.

Do cen obědových menu se stejně jako jinde promítá zdražování. Až 80 % lidí si podle Bystráně neuvědomuje, co všechno za přípravou jídla stojí. „Práce kuchaře začíná objednávkou surovin a končí hotovým jídlem. K tomu připočteme spotřebu energií a práci číšníka,“ vysvětluje. Cena řízku s bramborem by se měla pohybovat kolem 150 Kč. „Ale aby byl lokál plný hostů, musela by být cena někde na 110 korunách,“ říká kuchař s více než desetiletou praxí v oboru a zkušenostmi ze zámoří. „Hosté si naší práce neváží, protože doma si řízek s bramborem udělají za 50 korun a mají ho k obědu i k večeři. Ale je třeba si uvědomit, že i my máme rodiny, hypotéky, závazky,“ dodal.