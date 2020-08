A medaili si zaslouží právem. Domažlicko a především Čerchov jsou jeho milovanými místy a ne nadarmo se mu na okrese přezdívá Karel Čerchov. Karl se totiž nemohl dočkat, až padne komunistický režim. Toužil vystoupit na Čerchov, nejvyšší vrchol Českého lesa, na který viděl přes hranice. Ovšem splnit si sen se mu od pádu režimu povedlo až po mnoha letech a od 16. července 2000, kdy se oficiálně otevřela vyhlídková věž na Čerchově, sem míří pravidelně.

„Od té doby jsem na Čerchov chodil zhruba 60 až 70 krát ročně, a to pěšky, na kole nebo na běžkách. Ale kolikrát jsem tam byl celkem, to nevím. Možná je to víc než tisíckrát,“ říká Karl. Ovšem poprvé se mu na Čerchov povedlo dostat už dubnu roku 1990.

„Nebyl jsem sice až nahoře, stále to byl absolutně uzavřený vojenský prostor. Stál jsem zhruba 300 metrů pod vrcholem, kde byla i buňka obývaná lesníkem a jeho ženou. I přes přísný zákaz fotografování jsme se od něj nechali společně s tehdejším starostou Furthu im Wald Reinholdem Machem vyfotit s areálem Čerchova na pozadí,“ vzpomíná a dodává, že v dálce byl stále slyšet štěkot psů běhajících podél zátaras.

„Definitivně tak vzplál můj zájem o Čerchov,“ říká Karl, který se novinařině věnuje od roku 1972.

Zájem však měl i o přeshraniční události, politického, kulturního či sportovního rázu. Dokonce byl u prvních přeshraničních akcí, které proběhly ještě před rokem 89, spoluprací a navazování přátelství mezi městem Furth im Wald a Domažlicemi. Několikrát se setkal s Emilem Zátopkem a byl i u stříhání plotu československými pohraničníky mezi Folmavou a Spálencem.

Domažlicko a Domažlice samotné si zkrátka oblíbil. „Líbí se mi podloubí na náměstí, restaurace a kavárničky, ale i místní lidé. Vždy jsou tak milí a přátelští. A hlavně jedinečné Chodské slavnosti. Raději jsem na nich, než na skolení draka ve Furthu,“ odpovídá dál Karl.

Co se týká slavnostního ocenění medailí, Karl o něm zpočátku nevěděl. Vše zjistil až z Domažlického deníku a tato skutečnost pro něj byla velkým překvapením. „Dostal jsem tu zprávu od známého Jürgena Köglera z Furthu, který umí dobře česky a pravidelně Domažlický deník čte. Vše mi poslal na Whatsapp. Ovšem já česky ale umím pár slov, nechal jsem si to tedy přeložit, poslal jsem to známé do Domažlic a ta mi napsala, že dostanu odměnu. Nejdřív jsem si myslel, že je to vtip. Ale pak jsem viděl, že je to pravda. Stále nemůžu uvěřit, že mě město Domažlice takto poctilo,“ komentuje udělení medaile.

Medaile není jen oceněním jeho osobnosti, ale i práce a neutuchajícího zájmu a udržování přeshraniční spolupráce. Od roku 2012 pravidelně připravuje do novin Chamer Zeitung celostránkovou rubriku o životě na české straně hranice.

„České stránce jsem se mohl plně věnovat až když jsem se v 60 letech stal novinářem na volné noze. Měl jsem na to čas. V současné době existuje více než 380 čísel o dění na české straně. Kromě členství v Klubu českých turistů Domažlice jsem členem i klubu Sněhaři Domažlice. Pravidelně se účastním výročních schůzí a lidé v těchto klubem jsou už dlouho mými přáteli,“ popisuje dále své zalíbení pro Domažlicko a Čechy Karl, který se rovněž podílel na restartu poběžovického zámku. Jako milovník nejvyšší hory Českého lesa připravil publikaci Čerchov je vždy cílem, která popisuje čtrnáct možných tras výstupu na Čerchov.

Jeho neutuchající činnost byla již několikrát oceněna . Je například držitelem prestižního ocenění Stavitel mostů za rok 2015, které uděluje Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee. Své angažmá má i v kruzích přátel Česko-německé porozumění a Furth im Wald – Domažlice. V roce 2007 získal cenu RESCU za záchranu zraněného českého běžkaře a o sedm let později i čestné vyznamenání okresu Cham za zásluhy v oblasti přeshraniční spolupráce.

V současné době je rovněž nominován městysem Všeruby na Zvláštní ocenění za dlouhodobou vynikající novinářskou činnost v soutěži o Česko – německou novinářskou cenu 2020, kterou již popáté vyhlásil Česko – německý fond budoucnosti.