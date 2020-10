Tři případy a třikrát pod vlivem. Dvakrát šlo o alkohol, jednou o metamfetamin a THC.

Policejní kontrola, ilustrační foto | Foto: Deník / Michal Hrabal

První případ se odehrál ve Kdyni. Tady policisté 27. září zastavili kolo s přimontovaným motorovým pohonem. „Kolo doplněné spalovacím motorem už nesplňuje parametry jízdního kola, ale jedná se o motorové vozidlo,“ podotkla policejní mluvčí Dagmar Brožová. A v tom byl zakopaný pes. Jednatřicetiletý muž má soudem nařízení zákaz řízení všech motorových vozidel, a to na 60 měsíců – od prosince 2017 do prosince 2020. Mimo jiné se muž dopustil ještě dalších prohřešků – v Americké ulici odbočil před protijedoucím autobusem, aniž by dal znamení o změně směru jízdy, vjel do zákazu vozidel a řídil s 0,99 promile alkoholu v krvi.