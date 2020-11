Připraveni chtěli být zákazníci pneuservisu Auto Nejdl v Klatovech, kde má zimní obutí již zhruba polovina řidičů, kteří tam mají pneumatiky uskladněné. „Větší tlak byl před koncem měsíce. To přišli ti řidiči, kteří to chtějí mít s jistotou a správně. Teď jsme také plně obsazení a objednáváme jen po telefonu na přesný termín,“ řekl jednatel firmy Tomáš Nejdl s tím, že ještě další velký tlak očekávají ve chvíli, kdy přijde předpověď s prvním sněhem i v nižších polohách.

Podobně je na tom pneuservis v Sušici, kde rovněž nemají žádné velké čekací doby. „Řekl bych, že jsme již velkou část aut přezuli. Lidé chodili tentokrát dřív než v minulých letech, kdy vždy čekali až na sníh,“ uvedl provozovatel pneuservisu Václav Matějovský.

UJÍŽDĚJÍ NA ŠUMAVU

Někteří řidiči přiznávají, že si včas přezouvali i proto, že jezdí na výlety do vyšších poloh kvůli současné koronavirové situaci a chtějí být připraveni, kdyby je tam již překvapila sněhová pokrývka. „Netajím se tím, že jsem vždy s přezutím čekal na poslední chvíli, protože jsem vždy jezdil jen po městě do práce. Ale od jara jsme se naučili jezdit hodně na výlety, protože jsme nechtěli sedět doma a do parků chodil každý. A teď už nahoře na Šumavě párkrát sněžilo, tak jsme přezouvali už ke konci října,“ řekl Klatovan Karel Voráček.

ZAVŘENÉ SERVISY?

Jiní měli naopak obavy, že by mohly být servisy zavřeny, tak to nechtěli nechat náhodě. „V dnešní době nikdo neví, co bude, tak jsem radši šel už v polovině října, aby mi to pak nezavřeli. Jezdím poměrně hodně a byla by to pro mě velká komplikace, kdybych neměl přezuto a napadl sníh,“ přiznal Pavel Ráž ze Sušicka.

Mezi řidiči je ale také mnoho těch, kteří jsou zkrátka zodpovědní a přezouvají vždy v daný čas, aby byli nachystaní na zimu.

Zimní pneumatiky mají řidiči povinnost použít v období od 1. listopadu do 31. března, pokud je na silnici souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, či lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza.