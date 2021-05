Stávající most je ve velmi špatném stavu, a tak je potřeba ho vyměnit. Přípravné práce už odstartovaly. Těžká technika teď frézuje silnice vedoucí po mostě. „Pak se udělá provizorní lávka, na kterou se přenesou inženýrské sítě. Ochránit musíme i sochu, kterou obedníme, a dřevěný kříž. Ten uložíme do depozitu a potom znovu dáme na novou ocelovou konstrukci,“ řekla vedoucí přípravy a realizace staveb z domažlické pobočky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje Monika Klimentová.

Přiznala, že uzavírka, jež platí od pondělí, řidiče zaskočila. „Hlavně pondělí bylo náročné. Přes náměstí projížděly kamiony a náklaďáky, které tam neměly co dělat,“ uvedla. Vozidla do 7,5 tuny totiž musejí jet do Meclova, dále na Srby a odtud zpátky do Horšovského Týna. Pro těžší vozy je objízdná trasa asi 70kilometrová. Ze Stodu se vydají na Heřmanovu Huť, Kladruby a Bor, kde odbočí na Vidice, Mířkov a zpět do Horšovského Týna. „Požádali jsme policii, aby v místech zvýšila hlídky,“ dodala.

Novinka je nepříjemná například pro firmy v průmyslové zóně Horšovského Týna, kam často kamiony směřují. „Zdá se, že nás uzavírka bude stát peníze navíc. Ale zatím je brzy říct kolik. Na druhou stranu most už byl ve špatném stavu, takže změna je žádoucí,“ shrnula manažerka krizového štábu závodu Gerresheimer Václava Váchalová.

Šoféři osobních aut, kteří město dobře znají, teď jezdí hlavně přes centrum. Některé části trasy jsou ale velmi úzké, navíc jsou na ní retardéry. Při výjezdu z Plzeňské ulice na silnici první třídy se nárazově tvoří kolony. „Bydlím na náměstí a už kolem šesté hodiny ráno je tady opravdu provoz, “ sdělila Lucie Jílková, jež má u mostu se svou sestrou kavárnu L-Caffe. „Auta se nám před podnikem často otáčejí. Lidé jezdí často automaticky, až pak zjistí, že už tudy nemůžou. I já jsem v pondělí jela popaměti,“ přiznala.