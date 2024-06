Pokus policistů o zastavení vozidla skončil napínavou honičkou. Muži zákona pronásledovali řidiče až do domu, kde se jim chtěl ukrýt na střeše.

Případem, který si nezadá ani se scénami z napínavých akčních filmů, se zabývají domažličtí policisté.

Jejich kolegové se v úterý odpoledne marně snažili zastavit vůz značky Suzuki, jehož třiatřicetiletý řidič mířil na Postřekov. Muž za volantem totiž na pokyny k zastavení nereagoval a uháněl dál do Postřekova, kde po louce dojel k jednomu z domů a poté z nastartovaného auta utekl. Nezajištěné suzuki se rozjelo z kopce a narazilo do vrat. Muž mezitím vběhl do domu, kam ho zanedlouho následovali policisté. Těm v domě zdánlivě zmizel, ale jen do okamžiku, než zjistili, že je zatarasený půdní prostor. Uprchlík zřejmě chtěl najít úkryt na střeše. Na místo vzápětí dorazili i policisté z obvodního oddělení Horšovský Týn, dopravního inspektorátu Domažlice, zdravotničtí záchranáři a hasiči. "Muž vylezl na střechu domu, a jelikož neuposlechl výzvy policistů, aby místo opustil, byli přivoláni policisté ze Zásahové jednotky Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, kteří se specializují na výškové práce," komentovala podrobnosti zásahu policejní mluvčí Iva Vršecká.

Po několika desítkách minut a opakovaných výzvách slezl muž dobrovolně ze střechy dolů, kde jej policisté zajistili. Dechové zkoušce a testu na jiné návykové látky se muž odmítl podrobit, stejně tak i lékařskému vyšetření spojenému s odběrem krve.

"Šetřením policisté zjistili, že registrační značky, které byly umístěné na vozidle suzuki, jsou přiděleny jinému vozidlu a dále, že má řidič platný zákaz řízení všech motorových vozidel," doplnila Iva Vršecká.

Policisté zahájili úkony trestního řízení, neboť muže podezírají z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Jelikož muž nespolupracoval a nebylo možné zjistit identifikační údaje k automobilu, udělil státní zástupce souhlas s odnětím vozidla. Událost se obešla bez zranění a škody na majetku. Nutný nebyl ani zákrok přivolané zásahové jednotky.