Škoda 150 tisíc korun vznikla na vozidle pětadvacetiletého řidiče po úterní nehodě v Horšovském Týně. Zaplatí tak za svoji nepozornost, kdy se místo řízení věnoval rozpravě se spolujezdkyní.

Řidič mluvil za jízdy se spolujezdkyní, zničil si auto i zábradlí. | Foto: PČR

„K nehodě došlo v ulici Na Přeložce v 18.30 hodin. Řidič jedoucí od obce Semošice do centra Horšovského Týna se plně nevěnoval řízení vozidla a při rozhovoru se spolujezdkyní s vozidlem vyjel za pravý okraj komunikace a následně vpravo mimo pozemní komunikaci. Postupně narazil do svislého dopravního značení a do zábradlí, které nárazem zdeformoval. Ke zranění osob nedošlo,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová.